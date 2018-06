Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers können auch im fünften Spiel des Playoff-Viertelfinales gegen die Iserlohn Roosters am Mittwoch (19.30 Uhr) ihren Stürmer Thomas Oppenheimer einsetzen. Grund: Der Disziplinarausschuss der Deutschen Eishockey Liga (DEL) habe das Verfahren gegen den 25 Jahre alten Stürmer eingestellt, teilten die Hanseaten am Montag mit. Oppenheimer hatte am Vortag kurz vor Ende des vierten Duells wegen hohen Stocks eine Spieldauer-Disziplinarstrafe erhalten.

"Wir sind froh, dass die DEL so reagiert hat", erklärte Freezers-Sportdirektor Stéphane Richer. "Die Szene war eindeutig ein Unfall, zudem hat sich Oppenheimers Gegenspieler nicht verletzt. Insofern sind wir von einem Freispruch ausgegangen", meinte er weiter.