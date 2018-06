Hannover (dpa/lno) - Stürmer Artjoms Rudnevs steht beim Fußball-Bundesligisten Hannover 96 vor einem Comeback am Mittwoch im Auswärtsspiel gegen 1899 Hoffenheim. "Ich habe keine Schmerzen gehabt", sagte der in der Winterpause vom Hamburger SV zu "96" gewechselte Angreifer am Montag nach dem Training. Und ergänzte: "Ich hoffe, es geht." Rudnevs hatte sich zu Beginn des Spiels in Berlin verletzt und fehlte auch am Samstag gegen Dortmund.