Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV kann im Kellerduell gegen den SC Freiburg am Mittwoch wieder Stürmer Pierre-Michel Lasogga aufbieten. "Ich gehe davon aus, dass Pierre zum Einsatz kommt", sagte Trainer Mirko Slomka am Montag. Lasogga hat das Mannschaftstraining des Fußball-Bundesligisten nach überstandener Muskelverletzung im Oberschenkel absolviert. "Wir freuen uns wahnsinnig, weil Pierre eine echte Waffe ist", sagte Slomka. Lasogga ist mit elf Treffern der torgefährlichste Profi beim HSV. Dagegen werden der gesperrte Hakan Calhanoglu und Ivo Ilicevic fehlen. Der Kroate hat in der Partie beim VfB Stuttgart (0:1) eine Innenbandzerrung erlitten.