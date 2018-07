Amsterdam (dpa) - Bert van Marwijk hat von Spielern und Trainern mehr Widerstand gegen die Fußball-WM 2022 in Katar gefordert. "Es gibt genügend Gründe, um die WM nicht stattfinden zu lassen", sagte der ehemalige niederländische Nationaltrainer und Coach des Hamburger SV der niederländischen Tageszeitung "Spits" (Donnerstag). "Spieler und Trainer sollten sich vielmehr dagegen wehren", sagte van Marwijk, der Mitte Februar beim HSV wegen Erfolglosigkeit entlassen wurde.

In den vergangenen Tagen waren neue Korruptionsvorwürfe gegen die WM-Vergabe an Katar laut geworden. Zudem sorgen immer wieder Nachrichten über Menschenrechtsverletzungen auf den Stadionbaustellen für Schlagzeilen.

Van Marwijk kritisierte, dass sich wegen der "Unantastbarkeit der FIFA" niemand traue, etwas zu sagen. Dabei seien allein die hohen Temperaturen im Sommer in Katar ein Grund, die WM dort nicht auszutragen. "Die Stadien in Südafrika waren voll, in Brasilien wird das nicht anders sein. Das gleiche gilt für eine WM in Europa. Aber in Katar kommt wahrscheinlich kein Hund zugucken. Eine WM gehört da einfach nicht hin", sagte van Marwijk.

