Hamburg (dpa/lno) - Ein fünf Zentimeter großes Leck in einem Gasrohr in Hamburg-Hoheluft hat am Dienstagmorgen Verkehrsbehinderungen zur Folge gehabt. Ein Bagger hatte in der vielbefahrenen Hoheluftchaussee eine Hausanschlussleitung beschädigt, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Der Einsatz sei aber gegen 9.00 Uhr morgens bereits beendet gewesen. Der Gasversorger habe das Leck geschlossen. Die Polizei hatte die Hoheluftchaussee zwischenzeitlich auf Höhe des Eppendorfer Wegs gesperrt, was zu Staus geführt hatte.