Hamburg (dpa/lno) - Die Umweltorganisation BUND will Vattenfall gerichtlich daran hindern, Elbwasser zur Kühlung des Kohlekraftwerks Moorburg zu nutzen. Der BUND habe am Freitag beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ein Eilverfahren angestrengt, sagte Landesgeschäftsführer Manfred Braasch. Das Hamburger Oberverwaltungsgericht hatte dem schwedischen Energiekonzern bereits im Januar 2013 verboten, die Durchlaufkühlung mit Wasser aus der Süderelbe zu betreiben. Da das Urteil wegen Revisionsanträgen aber noch nicht rechtskräftig ist, sieht sich Vattenfall an die bisher geltenden Regeln gebunden und nutzt für den Probebetrieb laut BUND zum Schaden der Fische in erheblichem Umfang Elbwasser.