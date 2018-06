Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Elbtunnel werden von heute an mehrere Monate lang die Straßen ausgebessert. Zunächst wird dafür die erste Röhre bis zum 16. April gesperrt - drei Fahrstreifen in Richtung Süden und zwei in Richtung Norden bleiben frei. Pendlern drohen dennoch lange Staus. Am 11. Juli sollen die Reparaturen abgeschlossen werden. "Der Termin ist so gewählt, dass zum Start der Sommerferien im Wesentlichen alles erledigt ist", sagte Wirtschaftssenator Frank Horch (parteilos). An Ostern und Pfingsten werden alle vier Röhren für den Verkehr offen gehalten.