Hamburg (dpa/lno) - Dem FC St. Pauli droht eine verkorkste "englische Woche" und damit das Ende aller Traume vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga. Nach den ersten beiden von drei vorentscheidenden Spielen innerhalb von sieben Tagen steht für die Hamburger nur ein magerer Punkt zu Buche. Dem uninspirierten 0:0-Heimauftritt gegen den FC Ingolstadt 04 folgte am Dienstag eine ernüchternde 0:3-Schlappe beim Aufstiegsrivalen SC Paderborn 07, der den Relegationsplatz festigen konnte. Der Kiez-Club (42) liegt in der Zweitliga-Tabelle nun vier Punkte hinter den 07ern und bereits sechs Punkte hinter der auf dem direkten Aufstiegsrang zwei platzierten SpVgg Greuther Fürth.

Im Heimspiel gegen den Aufstiegsanwärter aus Fürth am Freitag (18.30 Uhr) stehen St. Paulis Trainer Roland Vrabec und sein Team erheblich unter Erfolgsdruck. Eine weitere Niederlage würde die Kiez-Kicker in der Tabelle nahezu aussichtslos zurückwerfen. Vrabec aber bemühte trotz der schwachen Vorstellung in Paderborn den Optimismus. "Wir analysieren jetzt die Begegnung in aller Ruhe und blicken dann zuversichtlich auf das Spiel gegen Fürth. Wenn wir Freitag gewinnen, sind wir wieder dran", meinte der 40 Jahre alte Fußball-Lehrer.

Abwehrspieler Sören Gonther steht nach dem Rückschlag in Paderborn allerdings nicht mehr der Sinn nach Rechenspielen. "Wir sollten nicht mehr auf die Tabelle schauen und vom Aufstieg reden", erklärte der Innenverteidiger genervt. Er selbst hätte in der 40. Minute beinahe die Führung für den FC erzielt, doch sein Kopfball landete am Pfosten. Beinahe im Gegenzug sorgte ausgerechnet der ehemalige St. Pauli-Profi Mahir Saglik für Paderborns Führung. Alban Meha (58.) und erneut der starke Saglik (69./Foulelfmeter) führten in der zweiten Halbzeit die Entscheidung zugunsten der überlegenen Gastgeber herbei.