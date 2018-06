Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Polizei geht jetzt auch im Miniatur Wunderland "auf Streife": Die berühmte Davidwache, ein Boot der Wasserschutzpolizei und einen Großeinsatz der Bereitschaftspolizei haben die Macher in die größte Modellbahnanlage der Welt eingebaut. Innensenator Michael Neumann (SPD) und Polizeipräsident Wolfgang Kopitzsch weihten das bekannteste Polizeikommissariat der Hansestadt am Donnerstag symbolisch ein. Die Hamburger Polizei feiert in diesem Jahr ihren 200. Geburtstag, die Davidwache wird im Dezember 100 Jahre alt.