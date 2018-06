Hamburg (dpa/lno) - Mit dem 1:0 bei den Iserlohn Roosters sind die Hamburg Freezers zum zweiten Mal in ihrer Vereinsgeschichte in das Halbfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingezogen. Der Hauptrunden-Meister gewann die Best-of-Seven-Serie mit 4:2. "Ich bin unglaublich stolz, dass wir jetzt im Halbfinale stehen", sagte Stürmer David Wolf. "Das ist das Resultat der letzten Jahre. Wir haben hier etwas aufgebaut. Dieses Team ist quasi unser Baby. Jetzt wollen wir natürlich mehr." Das Tor erzielte Jerome Flaake.

Den im Jahre 2002 gegründeten Hamburg Freezers gelang in der Spielzeit 2003/2004 erstmals ein Halbfinaleinzug. Damals scheiterten die Hanseaten am späteren Meister Frankfurt Lions. Diesmal ist der ERC Ingolstadt der Gegner. Der Tabellenneunte der Hauptrunde bezwang in den Pre-Playoffs Meister Eisbären Berlin und im Viertelfinale die Krefelder Pinguine.

In der Hauptrunde trafen die Freezers und der ERC Ingolstadt viermal aufeinander, wobei beide Mannschaften jeweils ihre Heimspiele gewannen. Für Freezers-Torwart Dimitrij Kotschnew gibt es in solchen Duellen keinen Favoriten: "Die Liga ist sehr ausgeglichen. Die ersten zehn Mannschaften sind so eng beieinander, dass letztendlich die Form entscheidet." Das erste Halbfinalspiel findet am Mittwochabend in Hamburg statt.

