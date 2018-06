Hamburg (dpa/lno) - Im Hamburger Literaturhaus finden vom 31. März bis zum 03. April zum dritten Mal die "Graphic Novel Tage" statt. Zu den Lesungen und Veranstaltungen sind deutschsprachige und internationale Comicautoren geladen, die teils sozialkritische, teils unterhaltende Geschichten im Comic-Format erzählen, wie das Literaturhaus mitteilte. Zugesagt habe auch der französische Zeichner "Baru", der mit seiner kritischen Comicgeschichte "L'Autoroute du Soleil" Vorbild für viele seiner jüngeren Kollegen wurde. Außerdem werden unter anderem Marguerite Abouet und Paula Bulling erwartet, die ihre Bänder über das Aufwachsen in Afrika und die Situation afrikanischer Flüchtlinge in Deutschland präsentieren. Der Eintritt kostet zwischen 5 und 15 Euro.