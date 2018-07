Hamburg (dpa/lno) - Eine Mutter hat am Sonntag in Hamburg-Wandsbek auf ihr Baby und den Vater des einjährigen Sohnes eingestochen und beide lebensgefährlich verletzt. Danach habe sich die 43-Jährige selbst Schnittverletzungen an Armen und Hals zugefügt, um sich das Leben zu nehmen, teilte die Polizei mit. Die Frau schwebe ebenfalls ins Lebensgefahr. Der 37 Jahre alte Vater konnte noch aus der Wohnung flüchten. Eine Nachbarin alarmierte die Polizei. Alle drei Familienmitglieder wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, hieß es. Die Polizei geht davon aus, dass die Frau unter einer psychischen Erkrankung leidet. Weder sie noch ihr Lebensgefährte seien bislang polizeilich in Erscheinung getreten. Die Mordkommission ermittelt nach Angaben einer Polizeisprecherin wegen versuchten Totschlags.

