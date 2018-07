Peking (dpa/lno) - Die deutschen Curler haben bei der Weltmeisterschaft in Peking im vierten Spiel die erste Niederlage kassiert. Nach dem hervorragenden Start in das Turnier ging die risikoreiche Spielweise des Hamburger Teams um Skip John Jahr am Montag beim deutlichen 4:9 gegen die bislang sieglosen Dänen erstmals nicht auf. Das deutsche Team gab im siebten End vorzeitig auf, weil der Rückstand zu deutlich war, um noch eine Wende schaffen zu können.

Die ersten drei Vorrunden-Partien hatten Jahr und Co. gegen Gastgeber China (11:5), Russland (9:5) und Schweden (7:5) gewonnen.

