Hamburg (dpa/lno) - Die Polizei Hamburg hat eine 30-jährige Frau festgenommen, die in einer S-Bahn vier Mitreisende mit Pfefferspray besprüht und verletzt haben soll. Die Frau habe den Fahrgästen am Sonntagabend beim Halt am Hamburger Hauptbahnhof gezielt Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und sei dann geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Fahrgäste im Alter zwischen 15 und 22 Jahren hatten Atembeschwerden und mussten medizinisch versorgt werden. Polizisten identifizierten die 30-Jährige anhand von Überwachungsbildern und Zeugenaussagen und leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Nach der vorläufigen Festnahme kam die Frau wieder auf freien Fuß.

Pressemitteilung