Hamburg (dpa/lno) - Fußball-Nationalspieler Marcell Jansen vom Hamburger SV plant seine baldige Rückkehr ins Lauftraining. Der 28 Jahre alte Linksverteidiger, der nach einer Sprunggelenksoperation das Reha-Programm in seiner Heimatstadt Mönchengladbach aufgenommen hatte, ist mittlerweile nach Hamburg zurückgekehrt. Jansen hofft, dass er beim abstiegsbedrohten Nordclub in der kommenden Woche wieder bei den Laufeinheiten dabei sein kann. Fernziel des HSV-Profis bleibt die Teilnahme an der Weltmeisterschaft im Sommer in Brasilien.