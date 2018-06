Bleckede (dpa/lni) - Mehr als 470 000 winzige Baby-Aale sollen den Bestand der bedrohten Wanderfische in der Elbe stabilisieren. Bei Bleckede (Kreis Lüneburg) wurden am Mittwoch sogenannte Glasaale ausgesetzt. Die Jungfische wiegen bei einer Länge von sechs bis zehn Zentimetern nur 0,3 bis 0,4 Gramm, sagte Koordinator Volkmar Hinz von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen. In den vergangenen Jahren waren meist zuvor in Aufzuchtstationen aufgepäppelte Tiere ausgesetzt worden. Insgesamt sollten im Verlauf des Tages an etwa 85 Orten zwischen Schnackenburg und Geesthacht rund 157 Kilogramm der kleinen Aale in die Elbe und einige ihrer Nebengewässer entlassen werden. Die Bestände seien nach Einschätzung von Experten seit den 80er-Jahren um 90 Prozent zurückgegangen, warnte Hinz.

