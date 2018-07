Hamburg (dpa) - Mit Riesenjubel haben rund 1500 Fans am Dienstagabend in einem Hamburger Club die Premiere von Marius Müller-Westernhagens CD "Alphatier" gefeiert. Der 65-Jährige spielte beim Tourauftakt in der "Grossen Freiheit 36" auf St. Pauli alle Songs seines 19. Studioalbums, das als "Quintessenz" seiner Karriere angekündigt wurde. Darunter waren schmachtende Liebesballaden wie "Engel, ich weiß" oder klassisch rockige Klänge bei "Was ich will, bist du". Der ehemalige Stadion-Sänger hatte sich bewusst eine kleine Kulisse ausgesucht, damit seine Fans die neue Scheibe zuerst hören - noch bevor sie nach insgesamt zwölf Konzerten am 25. April erscheint.

