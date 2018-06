Hamburg (dpa/lno) - Die offizielle Inbetriebnahme des Kohlekraftwerks in Hamburg-Moorburg verzögert sich wegen weiterer Baumängel erneut. Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Anlage könne Block A frühestens ab Ende Dezember 2014 kommerziell genutzt werden, teilte der Betreiber Vattenfall am Freitag mit. Bei Messungen waren demnach Ende Februar Unregelmäßigkeiten aufgetreten. Eine Überprüfung des Kraftwerks habe ergeben, dass "eine größere Anzahl" der sogenannten Heizflächenrohre beschädigt seien. Dabei handelt es sich nach Angaben von Vattenfall um Risse von einigen Millimetern Länge in Schweißnahtnähe.

Ursprünglich sollten die beiden Kraftwerksblöcke nacheinander 2012 und 2013 in Betrieb gehen, doch wegen schadhaften Stahls mussten beide Kessel teilweise repariert werden. Der offizielle Start verzögerte sich dadurch schon bis Frühjahr 2014. Die Ursache für die erneuten Schäden ist noch unklar, die Reparaturarbeiten sollen nun bis Juli 2014 andauern - bis dahin steht die Anlage still.