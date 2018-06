Hamburg (dpa/lno) - Hamburg steht laut Sportsenator Michael Neumann (SPD) ab 2020 grundsätzlich für eine Olympia-Bewerbung bereit. "Ich freue mich über die grundsätzliche Entscheidung des DOSB, in Deutschland Olympische Sommerspiele durchführen zu wollen", sagte Neumann am Freitag als Reaktion auf einen entsprechenden Präsidiumsbeschluss des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Mit Hamburg und Berlin, die beide Interesse an einer Ausrichtung der Sommerspiele signalisiert hatten, will der DOSB Gespräche führen. "Hamburg nimmt die Einladung zu solchen Gesprächen gern an", sagte Neumann laut Mitteilung weiter.

Es sei "klug, nun zunächst mit den gesellschaftlich relevanten Gruppen das intensive Gespräch zu suchen, da eine solche Sportveranstaltung nur auf einem breiten gesellschaftlichen Konsens fußend erfolgreich sein kann", betonte der SPD-Politiker vor dem Hintergrund des zuletzt gescheiterten Bürgerentscheids über eine erneute Bewerbung Münchens um die Olympischen Winterspiele 2022.

Aus Neumanns Sicht zeigt sich, "dass unsere gemeinsam entwickelte Dekadenstrategie mit dem Hamburger Ziel, sich ab 2020 auf jedes nationale oder internationale Sportgroßereignis erfolgreich bewerben zu können, sich nahtlos in die Pläne des DOSB einfügt". Über den Zeitpunkt einer deutschen Olympia-Bewerbung soll erst nach Abschluss des IOC-Reformprozesses "Agenda 2020" in diesem Dezember entschieden werden, hieß es auf der DOSB-Klausurtagung in St. Johann bei Mainz.