Nancy (dpa) - Die Entscheidung im Davis-Cup-Viertelfinale zwischen Frankreich und Deutschland fällt erst am Sonntag. Das deutsche Doppel Tobias Kamke und Andre Begemann verlor am Samstag in Nancy gegen das französische Duo Michael Llodra und Julien Benneteau trotz guter Leistung erwartungsgemäß mit 1:6, 6:7 (5:7), 6:4, 5:7. Dennoch geht Deutschland mit einer 2:1-Führung in den letzten Tag, nachdem Kamke und Peter Gojowczyk am Freitag ihre beiden Einzel gegen Benneteau und Jo-Wilfried Tsonga überraschend gewonnen hatten. Am Sonntag (13.30 Uhr/Sat1 Gold) trifft Kamke zunächst auf Tsonga, dann spielen Gojowczyk und Benneteau gegeneinander.