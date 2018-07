Hamburg/Boltenhagen (dpa) - Der Bau einer Stadtbahn in Hamburg wäre nach Ansicht der SPD wegen massiver Proteste und Klagen von Anwohnern kaum machbar. "Das zeigen der Widerstand in Winterhude bei der letzten schwarz-grünen Planung und die aktuellen Einwände gegen die Busbeschleunigung", erklärte Fraktionschef Andreas Dressel zum Abschluss einer zweitägigen Klausur der Hamburger SPD-Bürgerschaftsfraktion im Ostseebad Boltenhagen. Dabei sei die Busbeschleunigung mit deutlich weniger Eingriffen in den Straßenverkehr verbunden "als der komplette Neubau eines dritten oberirdisch geführten Schienensystems mitten durch die Quartiere".