Hamburg/Berlin (dpa) - Die Flaschenpost trieb 101 Jahre im Meer - nun ist sie bei der Enkelin des Absenders angekommen. "Es war erst fast unglaublich", sagte Angela Erdmann (62) am Montag in Berlin der Nachrichtenagentur dpa. Ein Fischer hatte Anfang die März die wohl älteste Flaschenpost der Welt in der Kieler Förde aus dem Wasser gezogen. Nach dem sensationellen Fund machte ein Familienforscher die Nachfahrin in Berlin ausfindig, wie "Tagesspiegel" und "Berliner Morgenpost" berichteten.

Erstmals in den Händen hielt Erdmann die Flaschenpost vergangene Woche in Hamburg. Dort stellt das Internationale Maritime Museum die Bierflasche und die Postkarte von 1913 aus. "Das war ein ganz bewegender Moment", erzählte Erdmann. Seit dem Fund habe sie Tagebücher und alte Briefe ihres Großvaters gelesen. "Mir sind die Tränen gekullert." Ihre ganze Familie rücke seitdem enger zusammen. Das Guinness-Buch der Rekorde führt bisher als älteste Flaschenpost eine Mitteilung von 1914.

