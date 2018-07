Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburg Freezers wollen am Dienstag beim ERC Ingolstadt den Ausgleich im Playoff-Halbfinale der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) erzwingen. Nach dem 2:1-Erfolg der Freezers am Sonntag steht es in der Gesamtwertung nach Siegen 1:2. Das Finale erreicht, wer zuerst viermal gewinnt. Trainer Benoit Laporte ist optimistisch: "Der Sieg könnte in dieser Serie der Wendepunkt sein. Es wird in jedem Fall ein harter Kampf ums Finale."

In Ingolstadt tun sich die Hamburger schwer. Die letzten sieben Auswärtsspiele gingen verloren. Besonders ernüchternd war das 0:5 im zweiten Halbfinalspiel am vergangenen Freitag. "Irgendwie ist dieses Stadion gegen uns. Aber wir müssen einen Weg finden. Abreißen können wir es ja leider nicht", sagte Kapitän Christoph Schubert. Beim letzten Duell gab es auffällig viele Auseinandersetzungen zwischen beiden Mannschaften. "Nach so vielen Saisonspielen liegen die Nerven eben etwas blank", meinte Schubert.

Die Ingolstädter haben in den Playoffs bereits Meister Eisbären Berlin und den Hauptrundenzweiten Krefeld Pinguine bezwungen. "Die spielen sehr aggressiv. Es ist nicht einfach, gegen diese Mannschaft zum Tor zu kommen", sagte Stürmer David Wolf.

