Hamburg (dpa/lno) - Nach dem verheerenden Brand in einer Hamburger Flüchtlingsunterkunft mit drei Toten Anfang Februar hat Innensenator Michael Neumann (SPD) eine "Ehrenerklärung" für die Freiwilligen und Jugendfeuerwehren abgegeben. Ein 13-Jähriger, der Mitglied der Jugendfeuerwehr war, hatte die Brandstiftung gestanden. Das Gute dieser Einrichtungen dürfe nicht durch das Verhalten Einzelner in den Schmutz gezogen werden, sagte Neumann am Montag bei der Vorstellung der Feuerwehr-Jahresbilanz. "Brandstifter haben keinen Platz in der Hamburger Feuerwehr und fliegen achtkantig raus." Bei dem Feuer in dem Mehrfamilienhaus waren eine 33-jährige Pakistanerin und ihre beiden sechs und sieben Jahre alten Söhne ums Leben gekommen.

