Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Feuerwehr ist im vergangenen Jahr zu so vielen Einsätzen ausgerückt wie nie zuvor. Vor allem mehrere Stürme trieben ihre Zahl auf einen neuen Rekordwert von fast 253 600, wie der Leiter der Feuerwehr, Klaus Maurer, am Montag sagte. Die Feuerwehr wurde demnach jeden Tag fast 700 Mal alarmiert. Der seit Jahren anhaltende Trend steigender Einsatzzahlen wird nach Maurers Ansicht auch künftig anhalten - unter anderem, weil in Hamburg mit mehr Einwohnern gerechnet wird. "Perspektivisch stehen die Zeichen weiterhin auf Wachstum."

Feuerwehr-Jahresbericht 2013