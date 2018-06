Hamburg (dpa/lno) - Ein 19-Jähriger hat am frühen Montag in Hamburg-Rissen nach Polizeiangaben seinen gleichaltrigen Bekannten mit einem Hammer attackiert. Wie die Polizei mitteilte, hatte das Opfer geschlafen, als der Bewaffnete auf ihn einschlug. Der Schlafende erlitt dabei schwere Kopfverletzungen. Nach seiner brutalen Tat stellte sich der Angreifer der Polizei. Beamten fanden den 19-Jährigen schwer verletzt in seiner Wohnung. Rettungskräfte versorgten den Mann notärztlich und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Täter wurde vorläufig festgenommen. Sein Motiv war zunächst völlig unklar. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Mordkommission im Landeskriminalamt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Pressemitteilung der Polizei