Hamburg (dpa/lno) - Nach dem Schuss auf einen 19-Jährigen am Sonntagmorgen ist Haftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den mutmaßlichen Schützen erlassen worden. Der 57-jährige Anwohner hatte nach Angaben der Polizei mit seinem Luftgewehr auf den jungen Mann geschossen. Dieser soll angetrunken gewesen sein und sich über einen längeren Zeitraum lautstark mit seiner Begleitung unterhalten haben. Das Projektil traf den Mann im Halsbereich - in Lebensgefahr schwebte er jedoch nicht. "Da kein Tötungsvorsatz und keine Fluchtgefahr bei dem mutmaßlichen Täter zu erkennen war, ist er gegen Meldeauflagen wieder auf freien Fuß gelassen worden," erklärte Oberstaatsanwältin Nana Frombach. Die Akte des Falls geht nun an die Staatsanwaltschaft, dann wird entschieden, ob gegen den Nachbarn Anklage erhoben wird.