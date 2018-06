Hamburg (dpa/lno) - Die Igelforscherin Lisa Warnecke erhält von der Deutschen Wildtier Stiftung 50 000 Euro Forschungsgeld. Gefördert werde die Biologin für ein Projekt, in dem sie die Anpassung von Igeln an das Leben in der Stadt untersucht, teilte die Stiftung am Montag mit. Mittlerweile gebe es laut Studien mehr Igel im urbanen Raum als auf dem Land, sagte Warnecke. Mit ihrer Arbeit will sie klären, wie sich die Stacheltiere körperlich auf wechselnde Umgebungen einstellen. Warnecke arbeitet seit 2012 am Zoologischen Institut der Universität Hamburg.

