Hannover (dpa/lno) - Vor dem brisanten Nordduell gegen den Hamburger SV wird Fußball-Bundesligist Hannover 96 ein Trainingslager in Ostwestfalen beziehen. Die Mannschaft von Trainer Tayfun Korkut bereitet sich von Mittwoch bis Freitag in Harsewinkel-Marienfeld auf die Partie am Samstag vor. "Geschlossenheit und Teamgeist sind nach unserer Überzeugung die Grundlage für ein erfolgreiches Spiel", erläuterte Sportdirektor Dirk Dufner am Dienstag die Maßnahme.

Beim Training fehlten die angeschlagenen Profis Leonardo Bittencourt, Hiroki Sakai, Sébastien Pocognoli und Leon Andreasen. Dennoch werden auch sie mit ins Trainingslager fahren.

Nach dem 0:3 in Braunschweig hat "96" nur noch zwei Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge. Clubchef Martin Kind stärkte vor der Duell mit Mitkonkurrent HSV, bei dem der frühere 96-Coach Mirko Slomka auf der Bank sitzt, seinem Trainer den Rücken: "Korkut ist stark und stabil."

Pressemitteilung