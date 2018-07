Hamburg (dpa/lno) - Ein in Hamburg angeklagter Geldkurier hat Ermittlungen zufolge für die Drogenbande gearbeitet, die auch die Rekordmenge von 1,2 Tonnen Kokain nach Deutschland geschmuggelt hat. Die Polizei hatte die Männer über Monate intensiv überwacht - dabei war auch der jetzige Angeklagte ins Visier der Fahnder geraten. "Das war durchgehend observiert worden", sagte eine Richterin, die an dem Prozess gegen mehrere Mitglieder der Bande beteiligt war, am Dienstag als Zeugin vor dem Hamburger Landgericht.