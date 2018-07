Hamburg (dpa/lno) - Die Grünen haben dem SPD-Senat in der Hamburgischen Bürgerschaft grobe Fehler beim vereinbarten Rückkauf der Fernwärme vorgeworfen. Die Umsetzung des Volksentscheids sei gefährdet, sagte Fraktionschef Jens Kerstan am Mittwoch in der Aktuellen Stunde. Das belege die Senatsantwort auf eine Kleine Anfrage seiner Partei. Durch einen Fehler im Vertrag von 2011 sei ein Rückkauf erst 2019 zu einem sehr hohen Preis möglich. "Das war ganz schlechtes Handwerk", warf Kerstan der alleinregierenden SPD vor. SPD-Fraktionschef Andres Dressel wies die Vorwürfe zurück: "Der Volksentscheid gilt, er wird Punkt für Punkt umgesetzt."

Verträge zum Netzrückkauf