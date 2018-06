Hamburg (dpa/lno) - Der FC St. Pauli will seine Chancen auf den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga erhöhen. Im Heimspiel am Freitag (18.30 Uhr/Sky) peilen die Norddeutschen gegen den Tabellensechsten 1. FC Kaiserslautern einen Sieg an. In der Vergangenheit haben die Hamburger aber oftmals Rückschläge erlitten, wenn sie zum führenden Trio der 2. Bundesliga aufschließen wollten.

"Ich sehe die Gefahr nicht, dass wir wieder einen Rückschlag erleiden, denn wir haben das Aufstiegsthema abgehakt. Es geht darum, die Saison mit der nötigen Spannung zu Ende zu spielen", sagte Trainer Roland Vrabec am Donnerstag. Durch den Psycho-Trick will der Coach Druck von seiner Mannschaft fernhalten.

St. Pauli nimmt vor dem 30. Spieltag mit 46 Punkten den vierten Tabellenplatz ein und hat auf den Dritten SC Paderborn einen Rückstand von drei Punkten. Selbst der direkte Aufstiegsplatz ist in Reichweite: Greuther Fürth als Zweiter weist 50 Zähler aus.

Vrabec darf im Spiel gegen den FCK auf eine lang vermisste Leitfigur setzen. Kapitän Fabian Boll ist einsatzbereit. Der 34-Jährige hatte sich im September 2013 das Innenband im linken Knie gerissen. "Er könnte gegen Lautern zu einem Faktor werden, nicht nur durch seine Kopfballstärke. Fabian hat eine sehr große Präsenz und viel Erfahrung", sagte Vrabec. Verzichten muss der Trainer auf Fin Bartels, Dennis Daube, Christopher Nöthe sowie Bernd Nehrig.

