Hamburg (dpa/lno) - Der Flughafen Hamburg hat einen guten Start hingelegt. In den ersten drei Monaten dieses Jahres sei die Zahl der Passagiere um 8,3 Prozent gestiegen, sagte Flughafenchef Michael Eggenschwiler am Donnerstag. 14 Millionen Fluggäste sollen 2014 erreicht werden. "Wir rechnen mit einem Wachstum von 4 Prozent", meinte Eggenschwiler. 13,5 Millionen Passagiere waren es 2013 - 1,4 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Der dreitägige Streik der Lufthansa-Piloten in der vergangenen Woche habe den Hamburg Airport etwa 600 000 bis 800 000 Euro gekostet, berichtete der Flughafenchef.

Flughafen Hamburg