Hamburg (dpa) - Taekwondo-Weltmeister Tahir Gülec hat seinen Start bei den German Open in Hamburg abgesagt. Der 21 Jahre alte Nürnberger leide noch an den Folgen eines Handgelenkbruchs, erklärte Bundestrainer Aziz Acharki am Donnerstagabend. Gülec will jetzt bis zur Europameisterschaft Anfang Mai in Aserbaidschans Hauptstadt Baku pausieren.

Insgesamt stehen von Freitag bis zum Sonntag in der Alsterdorfer Sporthalle Kämpfe von Frauen und Männern in 16 Gewichtsklassen auf dem Programm. Am kommenden Dienstag will sich die Auswahl der Deutschen Taekwondo Union (DTU) zur EM-Vorbereitung zu einem zwölftägigen Trainingslager in Köln treffen.

German Open