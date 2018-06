Hamburg (dpa/lno) - Der Tierpark Hagenbeck in Hamburg hat Zuwachs bekommen: Drei junge Bärenkinder zeigten sich am Freitag den Besuchern des Zoos. "Igor, Iwan und Irina sind Kamtschatkabären - eine sehr seltene Art", sagte Tierarzt Michael Flügger während der Inventur des Zoos. Wie jedes Jahr wurde der tierische Nachwuchs gezählt, gemessen und gewogen - auch Kängurubaby Josey, das seit zwei Monaten von einem Pfleger aufgepäppelt wird, nachdem seine Mutter es verstoßen hatte. Sogar das knapp drei Wochen alte Kamelmädchen Saida tollte bereits munter durchs Gehege. Insgesamt leben in Hagenbeck mehr als 1800 Tiere.