Hamburg (dpa/lno) - Für HSV-Trainer Mirko Slomka kommt es im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga erstmals zum Wiedersehen mit seinem Ex-Club Hannover 96. Im Krisen-Nordderby will der "große" HSV beim "kleinen" HSV Heute nach zuletzt sechs Auswärtspleiten in Serie endlich mal wieder auf fremdem Platz gewinnen. Dabei müssen die Hamburger einmal mehr auf ihren am Oberschenkel verletzten Torgaranten Pierre-Michel Lasogga verzichten. HSV-Verteidiger Heiko Westermann kündigte an, Hannover "mit in den Abstiegsstrudel reißen" zu wollen. Denn die Niedersachsen liegen nach vier Bundesliga-Pleiten nacheinander nur noch zwei Zähler vor den Hanseaten. Der neue 96-Coach Tayfun Korkut holte mit Hannover in der Rückrunde im Schnitt weniger Punkte als Slomka in der Hinrunde.