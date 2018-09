Hamburg (dpa/lno) - Sechs Wochen vor den Europa- und Bezirkswahlen hat Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz seine Genossen bei einem SPD-Landesparteitag aufgerufen, für eine hohe Wahlbeteiligung zu kämpfen. Es sei in den Gesprächen mit den Bürgern wichtig, die Bedeutung Europas und der Hamburger Bezirke für die Stadt zu unterstreichen, sagte der SPD-Landesvorsitzende am Samstag im Congress-Centrum Hamburg (CCH) vor rund 350 Delegierten.

"Was wir in Hamburg erleben, ist eine Premiere", sagte Scholz. Denn die Wahl am 25. Mai zu den sieben Bezirksversammlungen findet erstmals getrennt von der Bürgerschaftswahl statt. "Wir wollen dazu beitragen, dass sich viele Menschen in Hamburg beteiligen", sagte Scholz. "Deshalb haben wir uns entschieden - wenn ich das richtig überblicke, als einzige Partei - voll in diesen Wahlkampf um die Bezirke einzusteigen."

Ausreichend Kitaplätze, bezahlbare Wohnungen und Hamburg als grüne Stadt am Wasser: Mit diesen Themen will die SPD bei den Bezirkswahlen punkten. "Wir werden dafür kämpfen, dass die Stadt lebenswert bleibt", betonte der SPD-Bundesvize.

Ebenfalls am 25. Mai angesetzt ist die Stimmabgabe für das Europäische Parlament. "Das ist eine Wahl, die nur funktioniert, wenn wir sie auch als Europawahl verstehen und organisieren", erklärte Scholz. Man dürfe nicht versuchen, einen fortgesetzten Bundestagswahlkampf zu führen. Es sei deshalb richtig, dass die SPD europäische - und keine deutschen - Politikthemen in den Mittelpunkt rücke.

Offensiv müsse man den Menschen im Europawahlkampf auch sagen: "Wir sind solidarisch auch mit den Ländern im Süden Europas, die gegenwärtig mit einer dramatischen Jugendarbeitslosigkeit zu kämpfen haben und nicht so genau wissen, wie sie die Folgen der Schuldenkrise ihrer Staaten so einfach bewältigen sollen", sagte Scholz.

Am Freitag hatte der Versand der ersten von rund 1,4 Millionen Wahlbenachrichtigungen begonnen. Irgendwann zwischen diesem Montag und dem 3. Mai werden die Wahlaufrufe im Briefkasten liegen. Die Europawahl lässt die meisten Deutschen derzeit noch kalt. In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage des ZDF-"Politbarometers" gaben 72 Prozent der Befragten an, nur geringes oder gar kein Interesse an der Abstimmung zu haben.

Landesparteitag der SPD