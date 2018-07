Aachen/Hamburg (dpa/lno) - Fahnder aus Aachen verfolgen eine neue Spur zu dem Reemtsma-Lösegeld. Nach monatelangen Ermittlungen sei am vergangenen Mittwoch in Aachen und auf Mallorca ein Geschwisterpaar festgenommen worden, sagte ein Sprecher am Sonntag. Der auf der Balearen-Insel festgesetzte Hauptverdächtige, ein 62 Jahre alter Mann, soll demnach Mitglieder aus dem Frankfurter Rotlichtmilieu erpresst haben, die Summen "in Millionenhöhe" aus Teilen des Lösegelds "gewaschen" hätten. Die mutmaßlichen Geldwäscher seien Mitglieder des "Chapters Westend" der Rockergruppe Hells Angels. Die Hamburger Staatsanwaltschaft ist an den Ermittlungen nicht beteiligt. "Alles, was das Lösegeld angeht, wird komplett in Aachen geführt", sagte eine Sprecherin.