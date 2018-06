Hamburg (dpa/lno) - Die deutschen Taekwondokämpfer sind bei den German Open in Hamburg ohne Sieg geblieben. Am Ende der drei Wettkampftage in der Hansestadt standen lediglich zwei zweite und vier dritte Plätze für die DTU zu Buche. "Ich hatte schon mit einer oder zwei Goldmedaillen gerechnet, daher ist das Ergebnis etwas unter unseren Erwartungen geblieben", räumte Sportdirektor Holger Wunderlich am Sonntag ein. Am Dienstag beginnt für die DTU-Athleten die Vorbereitung auf die EM in Baku (Aserbaidschan/1. - 5. Mai). Die Männer absolvieren ihr Trainingslager in Köln, die Frauen reisen nach Sonthofen.

Für die zweiten Plätze in Hamburg hatten Katharina Weiss und Roxana Nothaft (beide Nürnberg) gesorgt. Weiss musste sich im Finale der Klasse ab 73 Kilogramm der Französin Gwladys Epangue geschlagen geben, Nothaft war im Kampf um dem Titel in der Klasse bis 53 Kilogramm an Radwa Reda (Ägypten) gescheitert. Jeweils Dritte wurden Alberto Celestrin (ab 87 Kg/Ingelheim), Sergej Kolb (unter 54 Kg/Nürnberg) und Alexander Bachmann (bis 87 Kg/Stuttgart). Zudem ging bei den Damen noch eine Bronzemedaille an Rabia Gülec (bis 62 Kg/Nürnberg).

