Hamburg (dpa/lno) - Die Fußball-Profis Fin Bartels und Dennis Daube vom FC St. Pauli machen Fortschritte in der Rehabilitation. Am Montag konnten beide Mittelfeldakteure zwar noch nicht am Mannschaftstraining des Zweitligisten teilnehmen. Das Duo arbeitete aber mit Athletiktrainer Timo Rosenberg auf dem Kunstrasenplatz an seinem Comeback, teilte St. Pauli mit.

Somit fehlte bei der ersten Einheit zur Vorbereitung auf das Spiel am Donnerstagabend beim FC Energie Cottbus allein Philipp Tschauner. Der Torhüter, der sich im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern (2:3) an der linken Schulter verletzt hatte und vorerst ausfällt, ließ sich in einem Hamburger Reha-Zentrum behandeln.

