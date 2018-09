Hamburg (dpa/lno) - Zwischen Berlin und Hamburg bietet die Deutsche Bahn seit Montag eine vergleichsweise preiswerte, wenn auch langsamere Verbindung an. Der neue Interregio-Express (IRE) benötigt nach Angaben der Bahn drei Stunden und 22 Minuten. Dafür ist er aber mit 19,90 Euro für die einfache Fahrt und 29,90 Euro für die Hin- und Rückfahrt deutlich günstiger als der ICE. Der legt die Strecke allerdings in nur einer Stunde und 40 Minuten zurück - von Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof.

Der neue Zug fährt von Montag bis samstagmorgens nach Hamburg und nachmittags oder abends zurück nach Berlin. Am Sonntag fährt er am Mittag in die Hansestadt und am Abend von dort in die Hauptstadt.

Die neue Zugverbindung beginnt am Ostbahnhof in Berlin und hält dann noch am Hauptbahnhof, am Zoologischen Garten und in Spandau. In Brandenburg hält er nicht; aber in Stendal, Salzwedel, Uelzen und Lüneburg.

