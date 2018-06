Hamburg (dpa/lno) - Ein Taxifahrer ist am Dienstag in Hamburg überfallen und ausgeraubt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 38-Jährige in den Horner Weg bestellt, fand dort aber keinen Gast und stieg aus. Daraufhin kam ein junger Mann mit einer Schusswaffe auf ihn zugerannt und forderte Geld. Der Taxifahrer händigte ihm sein Portemonnaie mit etwa 100 Euro Bargeld aus. Der Räuber flüchtete mit seiner Beute. Eine Sofortfahndung mit acht Streifenwagen hatte keinen Erfolg.

Pressemitteilung Polizei