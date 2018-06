Hamburg (dpa) - Der Deutsche Radiopreis wird auch künftig in Hamburg vergeben. Das habe der Beirat des Preises, der sich aus Vertretern von öffentlich-rechtlichen und privaten Sendern zusammensetzt, entschieden, teilte der Norddeutsche Rundfunk am Dienstag in Hamburg mit. Der Deutsche Radiopreis wird dieses Jahr am 4. September zum 5. Mal im Hamburger Hafen vergeben. Noch bis zum 31. Mai können alle deutschen Hörfunksender in insgesamt zehn Kategorien ihre besten Produktionen und Protagonisten ins Rennen schicken. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die Privatradios in Deutschland.

Pressemitteilung Deutscher Radiopreis