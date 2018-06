Hamburg (dpa/lno) - Das Hamburger Elbjazz-Festival steuert seine fünfte Ausgabe an und plant zum Jubiläum rund 50 Konzerte. Am 23. und 24. Mai treten an den verschiedensten Schauplätzen im Hafen der Hansestadt wieder Stars und Newcomer der Jazzszene auf, wie die Veranstalter am Dienstag berichteten. Angekündigt haben sich neben anderen Dianne Reeves, Gregory Porter und Hugh Masekela. Fünf Jahre - "das ist schon eine Zahl, die uns ein wenig stolz macht", meinte Festivalleiterin Tina Heine. Im vergangenen Jahr kamen rund 15 000 Besucher zu dem Festival, die mehr als 80 Konzerte gerieten damals allerdings vielerorts zum trüben Regentanz.

