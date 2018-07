Hamburg (dpa) - Die Fusion der Container-Reederei Hapag-Lloyd und des chilenischen Konkurrenten CSAV steht nach "Welt"-Informationen kurz bevor. Die Verträge würden am Mittwoch unterschrieben, berichtete das Blatt am Dienstag unter Berufung auf Verhandlungskreise. Durch den Zusammenschluss entstünde die weltweit viertgrößte Containerreederei. Von Hapag-Lloyd war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten. Als Firmensitz sei Hamburg vorgesehen, die Zentrale für Lateinamerika werde in Brasilien angesiedelt, hieß es in dem Bericht weiter. Zusammen kommt das Unternehmen auf mehr als neun Milliarden Euro Umsatz und setzt mehr als 200 Schiffe auf den Weltmeeren ein.