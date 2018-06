Hamburg (dpa) - Hamburgs Finanzsenator Peter Tschentscher (SPD) sieht den Schifffahrtsstandort Hamburg durch die Fusion von Hapag-Lloyd mit CSAV aus Chile gestärkt. "Es ist vor allem auch für die Stadt ein Gewinn, den Zusammenschluss unter Hamburger Führung zu vollziehen und damit die Unternehmenszentrale am Ballindamm zu stärken", teilte Tschentscher am Mittwochabend mit. Die Stadt ist über ihre Beteiligungsholding derzeit mit rund 37 Prozent an der Hapag-Lloyd AG beteiligt. Nach endgültigem Vollzug der Fusion sowie einer Kapitalerhöhung werde sie voraussichtlich mit rund 23 Prozent an dem größeren Unternehmen beteiligt sein, teilte die Finanzbehörde mit.