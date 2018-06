Hamburg (dpa) - Schlagersängerin Mary Roos (65) liegt nach der Entfernung der Gallenblase im Krankenhaus. Sie sei auf dem Weg der Besserung, sagte eine Sprecherin am Donnerstag. Geplant sei zwar, dass Roos Ostern zu Hause verbringe, sicher sei das aber nicht. Die Sängerin ("Hamburg im Regen") hatte am Dienstag via Facebook Grüße vom Krankenbett gesendet. Sie habe schon bei den vergangenen Auftritten Schmerzen gehabt, schrieb Roos. Am Donnerstagabend wird sie in der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" zu sehen sein. In der aufgezeichneten Sendung singt sie ein Duett mit Hape Kerkeling.

