Hamburg (dpa) - Eishockey-Stürmer David Wolf hat bei der Saisonabschlussfeier der Hamburg Freezers am Donnerstagabend seinen sofortigen Abschied vom DEL-Halbfinalisten erklärt. "Es war mir eine Ehre, hier gespielt zu haben", sagte der 24-Jährige. "Wir haben hier etwas Großes erschaffen und sind immer besser geworden. Sollte ich noch einmal nach Deutschland kommen, bleibt Hamburg meine erste Adresse."

Für welchen Verein Wolf zukünftig spielen wird, soll erst in einigen Tagen bekanntgegeben werden. Laut übereinstimmenden Medienberichten wechselt der gebürtige Düsseldorfer zu den Calgary Flames in die nordamerikanische Profiliga NHL. Wolf war zuletzt in der DEL für sieben Spiele gesperrt worden, weil er Benedikt Schopper vom ERC Ingolstadt im Playoff-Halbfinale sechs Zähne ausgeschlagen hatte. Dadurch ist Wolf auch für die Weltmeisterschaft gesperrt.

Er spielte seit 2011 für die Hanseaten und hat noch einen bis 2018 gültigen Vertrag. Die DEL hat mit der NHL eine Ausstiegsregelung vereinbart, so dass alle DEL-Spieler trotz laufenden Kontraktes wechseln können. Die Freezers würden daher eine Entschädigung von 240 000 Dollar erhalten.