Hamburg (dpa/lno) - Bei einem Feuer in Hamburg-Kirchwerder sind am Sonntag etwa 20 Hühner und 60 Sittiche verendet. Die Tiere seien in einem Schuppen untergebracht gewesen, der aus ungeklärter Ursache in Brand geraten war, berichtete ein Feuerwehrsprecher. Rund 30 Einsatzkräfte hatten sich an den Löscharbeiten beteiligt.