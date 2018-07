's-Hertogenbosch (dpa) - Die Damen des Uhlenhorster HC haben beim EuroHockey Club Champions Cups in 's-Hertogenbosch das Finale verpasst. Der deutsche Vizemeister verlor am Ostersonntag sein Halbfinale mit 1:3 (1:0) gegen Amsterdam H&BC. Nationalspielerin Lisa Altenburg (9. Minute) hatte die Hamburgerinnen früh in Führung gebracht, doch die Niederländerinnen drehten die Partie durch Tore der Olympiasiegerinnen Kelly Jonker (43.) und Eva de Goede (47./50.). Damit bestreiten die Hanseatinnen nun am Ostermontag (14.30 Uhr) das Spiel um den dritten Platz gegen Real Sociedad de San Sebastián oder Gastgeber HC 's-Hertogenbosch.

EuroHockey Club Champions Cup